Mercado de carnes premium cresce no Brasil e movimenta negócios

O mercado de carnes premium vem crescendo no Brasil, com consumidores cada vez melhor informados e mais exigentes. Para atender a demanda, a cadeia produtiva vem se reinventando e investindo em tecnologia de ponta, gerando novas oportunidades de negócios, no Brasil e no exterior. Os cuidados se estendem também aos equipamentos para o preparo dos chamados cortes especiais.

Com expertise de mais de 40 anos no segmento, a Scheer Churrasqueiras se consolidou como referência mundial na produção de churrasqueiras profissionais. Seus equipamentos e acessórios estão nos melhores restaurantes especializados e hotéis em mais de 80 países. Além da fábrica, no polo industrial de Caxias do Sul, a marca abriu escritórios nos EUA e Austrália, onde é grande a demanda pela carne, e Japão, que vem se demonstrando um dos mercados mais promissores em nível mundial.

De 10 a 13 de Setembro, a indústria gaúcha apresenta suas inovações na Equipotel. A maior feira de hotelaria e hospitalidade do país reunirá profissionais de hotéis, bares, restaurantes e congêneres no SP Expo, em São Paulo.

Além do churrasco convencional, a Scheer produz equipamentos para o preparo de todo o tipo de carne em cortes especiais, com o máximo desempenho no preparo de grelhados, agregando valor à experiência gastronômica.

Os equipamentos da Scheer se adequam a qualquer porte e especificidade de estabelecimento.

Funcionam à carvão, lenha ou gás, com sistemas de espetos giratórios, grelhas (no sistema de parrilla) ou combinando ambos. A indústria também desenvolve projetos customizados.

Alguns equipamentos saem da fábrica prontos para o uso, sem a necessidade de construção em alvenaria. Patenteados, empregam tecnologia de ponta, com a otimização e eficiência no tempo de preparo das carnes, economia de energia e respeito ao meio–ambiente.

Além do Inmetro, a Scheer Churrasqueiras é certificada nos principais mercados em que atua, por institutos de reconhecida competência internacional. É a única indústria brasileira do segmento a obter a certificação americana “UL”, o mais respeitado instituto de standard de segurança.

Também conta com as certificações americanas “ETL” e “NSF”, esta que atesta padrões de qualidade higiênica. Recebeu a certificação “AGA”, da Associação de Gás Australiana, uma das mais antigas e exigentes associações que atesta produtos movidos à gás.

Dentre os destaques na Equipotel estão os equipamentos que assam no sistema de Parrilla, método consagrado por argentinos e uruguaios. As carnes são preparadas em medalhões, sobre grelhas com canaletas em “V”. Elas escoam a gordura e evitam o seu contato com o fogo e a subida de labaredas, o que é prejudicial ao cozimento correto da carne.

Lançamentos

Parrilla 695 – Mais compacta, é composta por um módulo único e dispensa a construção em alvenaria. Suas grelhas são movimentadas por um volante lateral. A base com rodízios facilita sua limpeza e manutenção. Em aço inox de alta qualidade, nas especificações 304 ou 430. A parte inferior conta com as opções Black (foto) ou Inox. Suas grelhas podem ser em ‘V’, com coletor de gordura, essas produzidas em ferro, ou grelha redonda, nas opções em ferro ou aço inox. Elas são movimentadas manualmente, por um volante lateral. A base com rodízios facilita sua limpeza e manutenção.

Parrilla 675 – Essa inovadora linha de Parrilas é modular, com a opção de instalação em alvenaria, e altura das grelhas controlada por volantes frontais. Isso permite segmentar o equipamento por seções, com um nicho específico para cada tipo de carne. Uma churrasqueira de três metros, por exemplo, pode ser dividida em três seções de 1 metro cada, com um nicho específico para cada tipo de carne. Sua estrutura tubular é mais robusta e, dessa forma, muito mais resistente.

