Mercado de estética cresce no Brasil. Em 2018, setor movimentou R$47,5 bilhões

As sobrancelhas são responsáveis pela harmonia do rosto e por isso é importante estar com seu design em dia. Sobrancelhas feitas de acordo com as regras do visagismo (a arte de criar uma imagem pessoal de acordo com a característica física de cada pessoa: peso, altura, tom de pele, formato do rosto, cor dos olhos) pode mudar tudo no olhar, no humor, na auto estima. Conforme a professora da área da Beleza do Senac Montenegro, Luani Martins, através da sobrancelha pode-se saber muito sobre a personalidade da pessoa. “E isso pode ser avaliado até mesmo em uma entrevista de emprego. Um olhar expressivo pode mudar tudo e as sobrancelhas fazem parte de, pelo menos, 60% disso”, afirma a especialista.

Para quem está pensando em entrar no mercado da Beleza, a boa notícia é que o segmento da estética se destaca como um dos mais promissores do país. As perspectivas são as melhores diante de dados recém-divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), que mostra que nos últimos cinco anos, o mercado de estética cresceu 567% no Brasil, passando de 72 mil para mais de 480 mil profissionais. Ainda segundo a associação que representa o setor, as perspectivas de crescimento para 2019 são de 1,5% a 2% em comparação ao ano passado, quando o setor movimentou R$47,5 bilhões.

Portanto, devidamente capacitado e atualizado é possível sobreviver sendo um profissional capacitado em sobrancelhas. “É uma área do rosto em que o crescimento é absurdamente rápido. A cada 15 dias já é necessário um retoque do seu desenho e ou manutenção, fazendo com que a rotatividade de clientes seja grande e, com isso, os lucros aumentam, pois o gasto com o material é muito baixo e o lucro fica praticamente 100%”, explica Luani.

A profissional dá algumas dicas práticas para quem trabalha para deixar as sobrancelhas das pessoas perfeitas. Confira:

– O design não resolve muitos problemas. É normal que algumas pessoas não tenham mais crescimento em alguns pontos da sobrancelha e hoje podemos resolver alguns desses problemas com a microopigmentação ou então com a henna quando o procedimento for preenchimento temporário.

– Muitas clientes têm medo ou receio de sentir dor. Nesses casos indico métodos de preenchimentos além da henna, como sombra para sobrancelhas e gel para sobrancelhas, produtos cosméticos em alta para esses fins.

– Pesquise sobre os tons de pele para saber qual cor usar para preenchimento das sobrancelhas. Vejo que pessoas de pele muito clara que usam sombra muito escura para seu preenchimento fazendo com que o olhar fique pesado. A moda hoje é NATURALIDADE. Por incrível que pareça temos produtos maravilhosos para nos ajudar a ter sobrancelhas bonitas.

– Esteja sempre atenta às tendências, mas é importante ter informação sobre as preferências da sua clientela, da região onde você trabalha. Um exemplo são as sobrancelhas despenteadas que estão em alta. É possível que no RS não funcione muito. Porém, saiba a técnica correta para moldar as sobrancelhas de maneira natural, pois pode ser que clientes solicitem.