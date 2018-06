Mercado de games como negócio é tema de palestra de Caco Idiart na ACPA

O designer premiado, artista transmídia, pesquisador independente e presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do RS, Caco Idiart, será o palestrante da reunião-almoço Menu Porto Alegre, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. O evento acontece nesta terça-feira, 19, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Centro Histórico. Ele é especialista em Gamificação – uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas na venda e gestão no dia a dia das empresas.

A indústria de games é importante não somente devido a sua capacidade de geração de emprego e renda, mas também pela vocação de promover a inovação tecnológica, que transborda para os mais diferentes setores da economia. Os jogos digitais têm sido incorporados a atividades de educação, a pesquisas cientificas, a treinamentos, desde o âmbito corporativo até a Defesa Nacional e publicidade (advergaming).

O Rio Grande do Sul já é o segundo polo da indústria de games, superado apenas por São Paulo. A Feevale, Unisinos, UniRitter e a PUC/RS têm cursos em nível de graduação e pós-graduação na área. Em 2018, o mercado global de games deve movimentar US$ 137,9 bilhões, um crescimento de 13,3% em relação a 2017, conforme a Newzoo. Somente o mercado de mobile games será responsável por R$ 70,3 bilhões, 51% do total.

Deixe seu comentário: