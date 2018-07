Mercado de luxo ganha espaço para debate

A Rede Império Persa Home Design em parceria com a Zart Home Design promoveu na terça-feira dia 17 de julho, uma palestra exclusiva com Paulo Roberto Chiele sobre o mercado de luxo. O encontro aconteceu no showroom do Anita Residence, em Porto Alegre, no shopping Iguatemi. A palestra reuniu arquitetos, decoradores e empresários.

O palestrante convidado Paulo Chiele, é diretor da PRC Consultoria em Luxo com mais de 25 anos de experiência no comércio internacional. Possui expertise no mercado de luxo, com formação pela Essec Bussines School em Paris em 2007 e 2014. Recentemente, realizou uma atualização em comércio de luxo junto ao ISC-Institut Supérier de Commerce, também em Paris. É autor do livro Luxury Branding – Construindo Marcas de Luxo.

A Império Persa Home Design é uma das empresas pioneiras na comercialização de tapetes persas e orientais. Vale destacar que boa parte das opções disponíveis na loja são confeccionadas artesanalmente, apresentando técnicas de tingimento seculares. Pedran Zaman é diretor presidente da Império Persa Home Design. O empresário é natural do Irã. Seu trabalho se destaca pelo empreendedorismo e também por suas estratégias comerciais em tornar os tapetes objetos cada vez mais desejados. Nos últimos anos, Zaman esteve à frente do projeto Desafio Império Persa, que movimentou segmento de arquitetura no Estado. Em 2017, lançou mais uma ação inovadora com o a campanha Tapetes que Marcam.

