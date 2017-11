Mercado de trabalho ainda tem 27 mil vagas temporárias no País para o Natal

Em todo o País, foram ofertadas 111 mil vagas, 10% acima do número do ano passado. O setor de serviços deve abrir o maior número de vagas até o final do ano, 50 mil. No comércio, 33 mil e na indústria, 28 mil. Do total de oportunidades, 33 mil deverão ser destinadas a jovens no primeiro emprego. Ao final do contrato, indústria, comércio e serviços tendem a efetivar 19 mil, de acordo com a associação.