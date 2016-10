Mercado do Facebook dá errado e tem sexo, armas e filhote de porco-espinho à venda

Na manhã de segunda-feira (3), o Facebook lançou a seção Marketplace de seu site, na forma de um aplicativo móvel que permite aos usuários comprar e vender coisas junto a amigos e desconhecidos. Na noite do mesmo dia, o gigante das redes sociais já estava se desculpando por problemas com o serviço, que registrou alguns posts que não pareceriam estranhos no mercado on-line clandestino Silk Road, fechado em 2013 por ação do FBI (polícia federal americana).

Drogas ilegais, cachorros, armas, serviços sexuais e filhotes de porco-espinho eram algumas das coisas que estavam disponíveis no Marketplace. Vender tudo isso no Facebook contraria as normas de comércio do site.

Mary Ku, diretora de gestão de produtos do Facebook, que havia alegremente anunciado o aplicativo em um post no blog da empresa no começo do dia, divulgou um comunicado no qual afirma que uma questão técnica havia impedido que o sistema de revisão da rede social identificasse posts que violavam as normas comerciais da empresa e os padrões de sua comunidade.

“Estamos trabalhando para resolver os problemas e monitoraremos de perto nossos sistemas para garantir que estejamos identificando devidamente e removendo violações antes de permitir que as pessoas retomem o acesso ao Marketplace”, ela afirmou. “Pedimos desculpas pelo problema”. (Folhapress)

