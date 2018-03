Mercado e tecnologias serão destaques do Fórum da Soja

Considerada a mais importante cultura agrícola do país, com grande representatividade na produção e exportação brasileira do agronegócio, o passado, o presente e o futuro da soja vão ganhar destaque na programação da 19ª Expodireto Cotrijal, que se realiza de 5 a 9 de março em Não-Me-Toque (RS). Nesta terça-feira (06), o tradicional Fórum Nacional da Soja vai apresentar debates que explanam importantes pontos de aspectos da cultura.

Conforme o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), Paulo Pires, as duas primeiras palestras mostram a evolução tecnológica da cultura. O tema “Plantio Direto: história, motivações e fundamentos técnicos”, será ministrado pelo coordenador técnico da CCGL, José Ruedell. Logo após, será a vez do pesquisador Antônio Luis Santi falar sobre “A busca por altas produtividades: O solo, as plantas de cobertura e a qualidade da lavoura”. “É fundamental que tenhamos como complementação da revolução do plantio direto uma apresentação destas tecnologias que a cada ano estão sendo incorporadas na soja e que desafiam os limites da produtividade”, destaca.

No terceiro e último momento do evento ocorre o painel “O Futuro do Agronegócio”, com o professor da Universidade de São Paulo, Marcos Fava Neves. “Será uma apresentação abrangente da contextualização do agronegócio brasileiro e seu futuro. Temos um desenvolvimento espetacular que o agronegócio experimentou nos últimos anos e o desafio a partir de agora é o de continuar crescendo, com custos de produção cada vez maiores e os preços das commodities não tão interessantes como nos últimos dois anos”, observa Pires.

No Rio Grande do Sul, as cooperativas agropecuárias tem na soja uma grande representatividade. Cerca de 52% do grão produzido no Estado é recebido pelo sistema. O Fórum Nacional da Soja é organizado pela FecoAgro/RS e Cotrijal com o patrocínio de CCGL Log – Termasa e Tergrasa. Informações e compra de ingressos para o evento podem ser obtidas pelo telefone (54) 3332.2500 ou e-mail forum@cotrijal.com.br.

Programação

8h – Credenciamento dos participantes

9h – Abertura

9h15min – Plantio Direto: história, motivações e fundamentos técnicos, com José Ruedell, coordenador Técnico da CCGL.

9h45min – A busca por altas produtividades: O solo, as plantas de cobertura e a qualidade da lavoura, com Antônio Luis Santi, representante do Fórum dos Pro-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP).

11h – O Futuro do Agronegócio, com Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo e professor titular da FEA/USP

Moderadores: Paulo Pires, presidente da FecoAgro/RS, e Caio Vianna, presidente da CCGL

12h30min – Encerramento/Almoço

