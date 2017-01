Mercado financeiro estima inflação de 4,87% e crescimento do PIB de 0,5% em 2017

Economistas do mercado financeiro estimaram um cenário de menos inflação para 2016, mas elevaram a previsão para 2017, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (02) pelo BC (Banco Central).

A expectativa do mercado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano caiu de 6,40% para 6,38%. Essa foi a oitava queda seguida do indicador oficial da inflação. Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação subiu de 4,85% para 4,87%.

Para o PIB (Produto Interno Bruto), os analistas mantiveram suas previsões de queda de 3,49% em 2016 e de crescimento de 0,5% em 2017.