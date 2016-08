Mercado financeiro prevê aumento da inflação e melhora do desempenho da economia brasileira em 2016 e 2017

O mercado financeiro aumentou sua estimativa de inflação e também passou a prever um comportamento melhor do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano e em 2017, de acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (29).

A estimativa do mercado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) neste ano subiu de 7,31% para 7,34%, permanecendo acima do teto de 6,5% do sistema de metas do governo. Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação avançou de 5,12% para 5,14%

Os economistas do mercado financeiro melhoraram sua projeção para o nível de atividade econômica neste ano de uma contração de 3,20% para uma queda um pouco menor, de 3,16%. Para o comportamento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2017, eles elevaram sua previsão de uma alta de 1,20% para um crescimento de 1,23%, informou o BC.

Taxa de juros e dólar

O mercado financeiro manteve a previsão de que a Selic (taxa básica de juros) deverá ficar estável em 14,25% ao ano na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) marcada para esta semana. Para o fim de 2016, a estimativa dos economistas para a Selic permaneceu estável em 13,75% ao ano. Já para o fechamento de 2017, a previsão subiu de 11% para 11,25% ao ano.

Em relação à taxa de câmbio, a projeção para o dólar no fim deste ano caiu de R$ 3,30 para R$ 3,29 e foi mantida em R$ 3,45 para 2017.

