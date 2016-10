Mercado financeiro prevê inflação abaixo de 7% neste ano

O mercado financeiro prevê a queda da inflação neste ano e em 2017, mas estima uma retração maior do PIB (Produto Interno Bruto) em 2016 e um crescimento menor da economia no próximo ano. As estimativas foram divulgadas pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (24) por meio do Boletim Focus.

A previsão do mercado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano recuou de 7,01% para 6,89%. Essa foi a sexta queda seguida do indicador. Mesmo assim, ainda permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas do governo. Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação recuou de 5,04% para 5% – o terceiro recuo consecutivo.

Para o PIB de 2016, a previsão do mercado financeiro passou de um encolhimento de 3,19% para um tombo maior, de 3,22%. Para o comportamento do PIB em 2017, os economistas das instituições financeiras baixaram sua previsão de alta de 1,30% para 1,23%.

Taxa de juros e dólar

O mercado financeiro manteve a previsão para a Selic no fim de 2016 em 13,50% ao ano. Atualmente, os juros estão em 14% ao ano. Já para o fechamento de 2017, a estimativa para a taxa de juros ficou estável em 11% ao ano.

Nesta edição do Focus, a projeção para a taxa de câmbio no fim de 2016 caiu de R$ 3,25 para R$ 3,20. Para o fechamento de 2017, a previsão dos economistas para o dólar permaneceu em R$ 3,40.

Comentários