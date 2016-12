Mercado financeiro prevê inflação abaixo do teto da meta do governo neste ano

O mercado financeiro baixou sua estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) neste ano de 6,52% para 6,49% e, com isso, voltou novamente a prever a inflação abaixo do teto do sistema de metas do governo, de 6,50%. A estimativa consta do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Banco Central.

A última vez que o mercado estimou que a meta de inflação de 2016 não seria descumprida foi em 13 de novembro de 2015. A meta central para 2016 foi fixada em 4,5%, com um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para cima e para baixo.

Para 2017, a expectativa dos economistas para a inflação permaneceu estável em 4,90%. O índice está abaixo do teto de 6% fixado para o ano que vem.

PIB, taxa de juros e câmbio

Para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2016, o mercado financeiro manteve em 3,48% sua estimativa para o encolhimento do nível de atividade da economia brasileira. Para 2017, os economistas das instituições financeiras baixaram a previsão de alta do PIB de 0,70% para 0,58%, informou o BC. O mercado financeiro manteve sua previsão para a taxa básica de juros da economia brasileira em 10,50% ao ano para o fechamento de 2017. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2016 recuou de R$ 3,39 para R$ 3,38. Para o fechamento de 2017, a previsão para o dólar subiu de R$ 3,45 para R$ 3,49. (AG)

