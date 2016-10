Mercado financeiro prevê inflação menor e retração maior da economia brasileira neste ano

O mercado financeiro passou a prever inflação menor e uma retração mais profunda do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano, além de um crescimento menor do nível de atividade em 2017. As expectativas fazem parte do Boletim Focus, divulgado pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (31).

A estimativa do mercado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) neste ano recuou de 6,89% para 6,88%. Essa foi a sétima queda seguida do indicador. Mesmo assim, permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas de inflação do governo. Para 2017, a estimativa para a inflação ficou estável em 5%.

PIB, taxa de juros e câmbio

Para o PIB de 2016, a previsão do mercado financeiro passou de um encolhimento de 3,22% para um tombo maior, de 3,30%. Em 2017, os economistas das instituições financeiras baixaram sua previsão de alta de 1,23% para 1,21%, informou o BC.

O mercado financeiro manteve a previsão para a taxa de juros no fim de 2016 em 13,50% ao ano. Atualmente, os juros estão em 14% ao ano. Já para o fechamento de 2017, a estimativa para a Selic recuou de 11% para 10,75% ao ano.

Nesta edição do Boletim Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2016 permaneceu em R$ 3,20. Para o fechamento de 2017, a previsão dos economistas para o dólar ficou estável em R$ 3,40.

