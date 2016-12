Mercado financeiro prevê inflação perto do teto da meta e queda maior do Produto Interno Bruto em 2016

Analistas do mercado financeiro reduziram sua estimativa de inflação para este ano para um patamar pouco acima do teto do sistema de metas, e previram um tombo maior do nível de atividade. As expectativas foram coletadas pelo BC (Banco Central) na semana passada e divulgadas nesta segunda-feira (12) por meio do relatório de mercado, também conhecido como Focus.

A previsão do mercado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano recuou de 6,69% para 6,52% na semana passada. O teto do sistema de metas de inflação é de 6,5% para este ano, enquanto que o objetivo central fixado para 2016 é de 4,5%.

A revisão das estimativas do mercado financeiro aconteceu após a divulgação da inflação de novembro, que somou 0,18%. Foi o menor índice para os meses de novembro desde 1998, quando registrou queda de 0,12%.

Para 2017, a expectativa do mercado financeiro para a inflação caiu de 4,93% para 4,90%. O índice está abaixo do teto de 6% para o IPCA, fixado para o ano que vem, mas ainda acima da meta central de inflação, que é de 4,5%.

O Banco Central tem informado que buscará “circunscrever” o IPCA aos limites estabelecidos pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) em 2016, ou seja, trazer a taxa para até 6,5%, e também fazer convergir a inflação para a meta central de 4,5% em 2017.

PIB, taxa de juros e câmbio

Para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2016, o mercado financeiro prevê uma retração maior da atividade. Os economistas estimam agora um encolhimento de 3,48%. Na pesquisa anterior, feita na semana retrasada, a previsão era de queda de 3,43%. Para 2017, os economistas das instituições financeiras baixaram a previsão de alta do PIB – que passou de 0,80% para 0,70%, informou o BC.

O mercado financeiro manteve, na última semana, sua previsão para a taxa básica da economia, a Selic, em 10,50% ao ano para o fechamento de 2017 – o que pressupõe continuidade do processo de corte de juros no ano que vem. Atualmente, os juros estão em 13,75% ao ano.

Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2016 subiu de R$ 3,35 para R$ 3,39. Para o fechamento de 2017, a previsão dos economistas para o dólar ficou estável em R$ 3,45. (AG)

