Mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para 2016 e 2017

Os economistas do mercado financeiro preveem um cenário de menos inflação para 2016 e para 2017, mas estimam uma queda maior do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano e um crescimento menor no ano que vem. As previsões foram divulgadas pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (26) por meio do Boletim Focus.

A expectativa do mercado para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano recuou de 6,49% para 6,40% – a sétima queda seguida do indicador oficial da inflação. A meta do BC para a inflação deste ano é de 4,5%, com um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para cima e para baixo. Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação caiu de 4,9% para 4,85%.

PIB, taxa de juros e câmbio O mercado financeiro aumentou a previsão de encolhimento da atividade econômica em 2016 de 3,48% para 3,49%. Para o comportamento do PIB em 2017, o mercado reduziu a estimativa de crescimento pela décima vez consecutiva, passando de 0,58% para 0,50%. Os analistas das instituições financeiras ouvidos pelo Banco Central mantiveram a previsão para a taxa básica de juros em 10,50% no fechamento de 2017. Atualmente, a Selic está em 13,75%. A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2016 caiu de R$ 3,38 para R$ 3,37. Para o fechamento de 2017, a taxa subiu de R$ 3,49 para R$ 3,50. (AG)

