Mercado financeiro reduz a estimativa de crescimento da economia brasileira, mas prevÃª inflaÃ§Ã£o menor para 2017 e 2018

Os analistas ouvidos pelo Banco Central esperam que a diferença entre o que o Brasil vender para o exterior e o que o País comprar seja ainda maior. A estimativa para o superávit da balança comercial aumentou de US$ 56,4 bilhões para US$ 57,8 bilhões. Já a previsão para 2018 se manteve em um superávit de US$ 43,06 bilhões.

A previsão de entrada de investimento estrangeiro no País aumentou, depois de cair por duas semanas seguidas, passando de US$ 78 bilhões para US$ 80 bilhões. Para 2018, o mercado também elevou a previsão de entrada de investimentos estrangeiros no País de US$ 78,75 bilhões para US$ 80 bilhões. (AG)