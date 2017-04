Mercado financeiro reduz estimativa de inflação e de crescimento da economia brasileira neste ano

Os economistas das instituições financeiras baixaram sua estimativa de inflação para este ano e também para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). As previsões do mercado financeiro, coletadas pelo Banco Central, foram divulgadas nesta segunda-feira (10) por meio do Boletim Focus.

Para o comportamento do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2017, o mercado baixou sua previsão de 4,10% para 4,09%. Essa foi a quinta redução seguida do indicador. Com isso, manteve-se a expectativa de que a inflação oficial do País ficará neste ano abaixo da meta central, de 4,5%. Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação recuou de 4,50% para 4,46%.