Mercado financeiro reduz estimativa de inflação no País e prevê novo corte de juros na próxima semana

Os analistas do mercado financeiro baixaram a sua estimativa média para a inflação deste ano, ao mesmo tempo em que passaram a prever um novo corte na Selic (a taxa básica de juros da economia brasileira) na próxima semana, quando o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) se reunirá. As previsões do mercado constam no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (12) pela autoridade monetária.

Para a inflação de 2018, a previsão do mercado recuou de 3,70% para 3,67%. Essa foi a sexta queda seguida do indicador. A expectativa dos analistas continua abaixo da meta central de 4,5% para a inflação, que deve ser perseguida pelo BC neste ano, mas está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que considera que a meta terá sido cumprida pelo BC se o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficar entre 3% e 6%.

A meta de inflação é fixada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). Para alcançá-la, o BC eleva ou reduz a Selic. Para 2019, o mercado financeiro reduziu a sua expectativa de inflação de 4,24% para 4,20%. A estimativa do mercado está em linha com a meta central do próximo ano e também dentro da banda do sistema de metas (entre 2,75% e 5,75%).

Produto Interno Bruto

Para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) de 2018, os economistas dos bancos baixaram a sua estimativa de crescimento de 2,90% para 2,87%. Para o ano que vem, a expectativa do mercado para expansão da economia continuou em 3%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia. Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,5%, mas voltou a registrar alta no ano passado. O crescimento foi de 1% em 2017.

Taxa básica de juros

Os analistas do mercado também baixaram a previsão para a taxa básica de juros da economia de 6,75% para 6,50% ao ano para o final de 2018. A expectativa do mercado financeiro é de que a taxa seja reduzida já na próxima semana, quando se reunirá o Copom, colegiado formado pelo presidente e diretoria da autoridade monetária, responsável por fixar os juros básicos da economia.

Se a previsão se confirmar, a taxa Selic atingirá novo piso. A série histórica do BC para a taxa básica da economia tem início em 1986. Para o fim de 2019, a estimativa do mercado financeiro para os juros básicos continuou em 8% ao ano. Desse modo, os analistas seguem estimando alta dos juros no ano que vem.

Câmbio

Na edição desta semana do Boletim Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 ficou estável em R$ 3,30 por dólar. Para o fechamento de 2019, subiu de R$ 3,38 para R$ 3,39 por dólar.

A projeção do Boletim Focus para o resultado da balança comercial em 2018 subiu de US$ 54,5 bilhões para US$ 55 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit permaneceu estável em US$ 45 bilhões.

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil neste ano continuou em US$ 80 bilhões. Para 2019, a estimativa dos analistas ficou estável também em US$ 80 bilhões.

