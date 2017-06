Mercado financeiro reduz as estimativas de inflação e de alta do PIB para 2017 e 2018

O mercado financeiro reduziu as estimativas de inflação e de alta do PIB (Produto Interno Bruto) para 2017 e 2018, segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (26). Para o comportamento do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2017, os economistas baixaram a sua previsão de 3,64% para 3,48%. Essa foi a quarta queda seguida do indicador.