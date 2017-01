Mercado financeiro reduz para 4,80% a estimativa de inflaÃ§Ã£o para este ano

Após o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgar que a inflação oficial do País fechou 2016 em 6,29%, abaixo do teto da meta fixada pelo BC (Banco Central), o mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para o IPCA em 2017. A estimativa, divulgada nesta segunda-feira (16) por meio do Boletim Focus, caiu de 4,81% para 4,80%.

A previsão mantém o índice de inflação para este ano perto do centro da meta, que é de 4,5%. Os economistas mantiveram em 4,50% a inflação prevista para 2018. Para o PIB (Produto Interno Bruto), os analistas mantiveram a previsão de um leve crescimento de 0,5% em 2017. Já para 2018, a previsão de alta do PIB caiu de 2,30% para 2,20%.

Juros

Reforçando a expectativa de que o BC continuará o processo de corte de juros neste ano, o mercado reduziu a previsão para a Selic. Os economistas apontaram a Selic em 9,75% ao ano no final de 2017. Na previsão anterior, a taxa esperada no fim deste ano era de 10,25%. Para o próximo ano, o mercado prevê uma estabilização da taxa, com previsão de encerrar 2018 em 9,50% ao ano.

Câmbio

A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fechamento de 2017 caiu de R$ 3,45 para R$ 3,40. Para 2018, a taxa prevista ficou em R$ 3,50.

