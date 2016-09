Mercado financeiro reduz para 7,34% a estimativa de inflação para este ano no País

O mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação para este ano no País, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Banco Central. Analistas projetam que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar 2016 em 7,34%, abaixo da previsão anterior, de 7,36%. Para 2017, a estimativa foi mantida em 5,12%.

A estimativa dos economistas para a queda do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano passou de 3,18% para 3,16%. Para 2017, a projeção para o crescimento da economia brasileira passou de 1,30% para 1,36%.

A projeção para a cotação do dólar no final de 2016 foi ajustada de R$ 3,25 para R$ 3,30. Para 2017, a estimativa segue em R$ 3,45. Já a perspectiva para a Selic (taxa básica de juros) permaneceu em 13,75% ao ano em 2016 e em 11% ao ano no final de 2017.

