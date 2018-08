Mercado Livre incorpora embalagens biocompostáveis em sua operação logística

O Mercado Livre vai incorporar embalagens produzidas com material 100% biodegradável e compostável na operação logística de sua unidade de negócios Mercado Envios. A partir de outubro de 2018, um primeiro lote de 4 milhões dessas embalagens passará a ser utilizado na operação de Fulfillment e Crossdocking da empresa no Brasil e na Argentina. O investimento realizado para esta iniciativa é de USD 1,2 milhão.

O Mercado Livre é a primeira empresa do setor de e-commerce na América Latina a utilizar embalagens de bioplástico. A partir deste primeiro lote, a empresa avaliará os impactos da nova embalagem em suas operações; o Mercado Livre também contará com diversos certificadores locais especializados em bioplástico, para validar o processo de produção das embalagens.

“Este primeiro grande passo nos permitirá avaliar o impacto sobre a operação e a experiência de nossos usuários. Queremos impulsionar o desenvolvimento de fornecedores locais que ofereçam soluções de embalagens inovadoras, tanto para o Mercado Livre quanto para outros players do setor e empresas que fazem parte do ecossistema do e-commerce em geral”, afirma Stelleo Tolda, COO do Mercado Livre.

O bioplástico permanece no ambiente apenas o tempo que os microorganismos levam para biodegradá-los o que, em um ambiente de compostagem industrial, ocorre em poucas semanas. Os plásticos convencionais, por outro lado, podem durar, facilmente, 500 anos. Além disso, a fabricação do bioplástico é livre de substâncias químicas ou suspeitas de afetar a saúde, maximizando o uso de materiais que estão em constante renovação na natureza.

O parceiro deste projeto é a Biop S.A, uma empresa argentina sediada em São Paulo, especializada no uso de bioplásticos, que trabalhará com os fornecedores que já atendem o Mercado Livre atualmente na produção das novas embalagens. Os insumos utilizados possuem certificações internacionais como EN13432 (União Européia), ASTM 6400-04 (EUA), ISO 17.088 (2008) e AB-Vinçotte (Ok-Compost e Ok-BioBased).

“Os bioplásticos estão entre as tecnologias mais limpas e mais dinâmicas do século XXI. Em seu processo de produção, descartes da agricultura e da indústria de alimentos são transformados em materiais sustentáveis ​​de alto valor, o que representa uma oportunidade única para as economias latino-americanas. Este passo dado pelo Mercado Livre é um forte sinal para empresas como a BIOPSA® inovação de que o mercado está pronto para esses produtos; temos de continuar trabalhando para o desenvolvimento desta indústria em toda a região”, destaca Diego Moyano, Fundador e Presidente da Biop S.A.

Essa decisão de incorporar a embalagem sustentável em sua operação é mais um passo no compromisso ambiental do Mercado Livre de reduzir o impacto ambiental de suas operações, o que também inclui a gestão de resíduos, a medição de sua pegada de carbono, o investimento em energias renováveis em suas plantas, o uso de papelão em envios mais frágeis e a capacitação contínua dos vendedores da plataforma sobre como reduzir a embalagem dos seus produtos. A empresa pretende seguir inovando nessa direção e em breve deve iniciar um programa piloto de carros elétricos em sua operação logística no Brasil e na Argentina.

Deixe seu comentário: