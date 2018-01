O Mercado Livre, que reúne anúncios de produtos à venda na internet, lançou nessa terça-feira oferta de crédito para vendedores do site e que usam as máquinas de cartões do grupo, reforçando sua capacidade de geração de negócios em um momento em que a rivalidade no setor cresce e a economia volta a avançar.

Deixe seu comentário: