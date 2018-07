Mercado Livre quebra estereótipos e reforça criação mais humana em campanha para Dia dos Pais

Rompendo com conceitos ultrapassados e explorando a nova geração paterna em situações cotidianas, a nova campanha para o Dia dos Pais do Mercado Livre – o maior marketplace da América Latina e

líder em comércio eletrônico no Brasil – mostra como esses novos pais influenciam e formam a próxima geração. Intitulada “Pais que criam”, com filme principal de 60”, a ação reforça o Mercado Livre como a plataforma ideal para compras de presentes nessa data comemorativa.

Desenvolvida pela REF+, posicionada entre as cinco maiores agências independentes do Brasil, os filmes da campanha apresentam três pais que brincam, cuidam e ensinam seus filhos. O primeiro brinca com dois gêmeos, ensinando-os a trocar a fralda de um boneco estimulando o lado cuidadoso e sensível deles. Em uma comunidade, outro pai leva o filho em uma oficina de música e observa orgulhoso o seu desenvolvimento artístico. E um terceiro pai brinca de herói com sua filha para enfatizar que ela tem o poder de chegar onde quiser.

Segundo Ricardo Calfat, sócio e COO da REF+, a campanha visa apresentar um varejo diferente e contemporâneo. ‘’Queremos explorar nessa ação a ressignificação da figura paterna em um contexto mais relevante, reforçando uma criação mais humana, honesta e justa, relacionando à grande quantidade de categorias e produtos que o Mercado Livre tem disponível’’, diz.

“O Mercado Livre apoia a ideia de buscar um mundo mais divertido, sensível, livre de preconceitos e entende que os pais são protagonistas na construção dessa história. Nosso desejo como companhia é inspirar e conscientizar todas as gerações para que, assim como diz nossa assinatura, nunca deixem de buscar por uma sociedade melhor”, completa Daniel Aguiar, Diretor de Marketing do Mercado Livre.

Composta com filmes de 1′, 30”, 15”, bumpers e Landing Page, a estratégia de mídia aposta nas redes sociais com Insta Stories e OOH, em relógios de rua e abrigos de ônibus, em São Paulo e Rio de Janeiro. O diferencial nos bumpers são as variações de produtos no buscador, que serão entregues de acordo com a segmentação e busca de produtos no Google. Além, da veiculação de mídia nos metrôs e Pay-Tv com o filme de 30”.

Ficha Técnica:

Agência: REF+

Anunciante: Mercado Livre

Título: Pais que criam

Produto: E-commerce

CCO: Renato Pereira

Diretor de criação: Deny Zatariano

Criação: Lincoln Grosso, Rodrigo Coletto e Juan Carlos Mendoza

COO: Ricardo Calfat

Gerente de atendimento: Regina Cuxinier

Atendimento: Carolina Kim

CMO: Fernando Calfat

Diretora de mídia: Fernanda Gallo

RTV: Gabriela Garotti

Produtora de vídeo: BossaNovaFilms

Diretor de filme: Tiago Venturi

Produtora de áudio: Animal Estudios

Fotógrafo: Egon Jais

Aprovação no cliente: Daniel Aguiar, Danielle Crahim, Marcela Gimenez, Marcel Maragato e Rafaela Condolo.

