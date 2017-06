O mercado mundial da droga está prosperando e diversificando-se com uma produção de cocaína e ópio em alta, o desenvolvimento de substâncias sintéticas e um aumento da mortalidade por opiáceos. A conclusão é do relatório anual do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Delito. Em 2015 o volume de fabricação de cloridrato de cocaína puro teve um aumento global de 25%.

Comentários