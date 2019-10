Com uma série de atrações ao longo do dia, o Mercado Público de Porto Alegre comemora, nesta quinta-feira, 3, seu aniversário de 150 anos. Para marcar a data, estão previstos o clássico canto de parabéns com bolo, eventos religiosos, apresentações de dança e música, flash mob e abraço ao mercado com chuva de balões. A cerimônia oficial acontece às 11h.

