Mercado Público completa 150 anos nesta quinta-feira; veja o que está sendo preparado para comemorar a data

A Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) preparou para esta quinta-feira (03), uma série de atividades em comemoração aos 150 anos do Mercado Público. A partir das 9h está prevista uma missa, nos altos do Mercado. Em seguida, às 10h, será realizada uma bênção ecumênica. Logo após, às 11h, haverá a solenidade oficial com a presença de autoridades. Ao meio-dia, a data será celebrada com bolo temático e Parabéns a Você. Para encerrar essa primeira parte, terá apresentação do Musical e Coral Paulo Freire e da Banda Municipal.

Já pela tarde, a partir das 15h, ocorre um abraço ao Mercado Público. A Companhia Municipal de Dança apresenta, às 16h, um flash mob. Às 17h, será a vez da bênção africana. O encerramento, às 19h, será com a banda do bar Essencial.

A presidente da Ascineoc, Adriana Kauer, afirmou que “neste ano, estamos vivendo uma realidade bastante diferente ao comemorarmos um século e meio de existência. É um aniversário que pode ser um marco para o que vem pela frente. Por isso, precisamos valorizar muito mais do que a história do prédio, a história das pessoas que fizeram isso tudo acontecer. Com esse objetivo, preparamos um documentário que relembra os 150 anos do local e que emociona a todos, pois retrata a alma do Mercado e simboliza o que ele é para as milhares de pessoas que estão aqui diariamente”, contou.

Na próxima semana, está previsto um brunch para jornalistas e formadores de opinião, onde serão oferecidos produtos comercializados no Mercado. “Temos uma infinidade de produtos à disposição. Aqui, os clientes encontram de tudo. Queremos mostrar essa diversidade, ressaltando a importância de todos que trabalham para oferecer aos clientes o que há de melhor em qualidade e preço”, destacou Adriana.

Também será feita uma oficina gratuita de cupcakes, em comemoração ao mês das crianças, no dia 19, das 14h30min às 16h30min, no segundo andar.

Veja a programação das comemorações:

03/10

9h – Missa

10h – Bênção ecumênica

11h – Solenidade de aniversário

12h – Bolo e Parabéns a Você

13h – Musical e Coral Paulo Freire e Banda Municipal

15h – Abraço ao Mercado

16h – Flash Mob – Companhia Municipal de Dança

17h – Bênção africana

19h – Banda do bar Essencial

07/10

10h – Brunch para jornalistas e formadores de opinião

19/10

14h30 – Oficina gratuita de cupcakes

