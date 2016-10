Mercado Público de Porto Alegre completa 147 anos

Os 147 anos do Mercado Público de Porto Alegre, nesta segunda-feira (3), foram comemorados com o bolo tradicionalmente servido aos clientes e visitantes. No ato também foram entregues os troféus e medalhas do campeonato interno de futsal.

O prefeito José Fortunati cortou e distribuiu o doce aos convidados. Ele destacou a o papel do Mercado Público por ser um espaço democrático e fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Por essa região da cidade circulam, por dia, cerca de 400 mil pessoas de todas classes sociais, de todas as etnias, de todas as crenças, de todos os bairros, de todas as regiões da cidade e dos municípios da Região Metropolitana, além de turistas. Uma grande parte frequenta o nosso Mercado Público, um espaço amplamente democrático e, mais do que isso, de grande importância para a economia e desenvolvimento da Capital, seja pela geração de empregos, seja pelo volume de vendas, seja por servir como um balizador dos preços dos produtos na Capital”, disse Fortunati.

Geração de empregos

Para o presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central, Ivan Konig, a geração de empregos e o atendimento personalizado são dois grandes diferenciais. “Temos uma média de 40 funcionários para cada 100 metros quadrados, enquanto as grandes redes e shoppings tem 0,8, ou seja, menos de 1 funcionário para a mesma área. Isso garante o atendimento olho no olho, direto, personificado. O cliente escolhe o produto, a quantidade, como quer fracionar, conforme a sua necessidade”, afirmou. O Mercado Público possui 110 bancas que empregam mais de 1.200 pessoas.

Torneio interno de futsal

Os participantes da competição em comemoração ao aniversário do Mercado Público receberam os troféus durante o evento. Em primeiro lugar ficou a equipe do Açougue Santo Angelo, que também ganhou o destaque em Disciplina e teve o goleiro menos vazado, Alexandre Leal.

Em segundo o time da Peixaria Japesca, em terceiro a Banca 33 e em quarto a Banca 38. O artilheiro foi Yuri Pinho, da Banca 33.

História

O Mercado Público foi inaugurado em 1869 para abrigar o comércio de abastecimento da cidade. Tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre em 1979, sofreu quatro incêndios (1912, 1976,1979 e 2013) e resistiu à grande enchente de 1941.

Atualmente, está em obras de restauração, devido ao incêndio de 2013. “É uma obra complexa, que precisa seguir uma série de normas por se tratar de patrimônio histórico, mas já estamos em fase final. Vamos entregar o Mercado Público à população ainda mais qualificado, com esquadrias e estrutura do teto em metal, resistente ao fogo, com tubulação da rede elétrica também protegida contra incêndio, com melhorias na acessibilidade e com Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, que o prédio nunca teve e que nós estamos providenciando junto ao Corpo de Bombeiros”, explicou Fortunati.

Além de oferecer artigos diferenciados, com qualidade e preços atrativos, também é um espaço para manifestações culturais e religiosas. As bancas e lojas funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, e sábados das 7h30 às 18h30. Os restaurantes ficam abertos até as 22h30.

O Largo Glênio Peres pode ser usado como estacionamento, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e sábado durante o dia inteiro. Outra alternativa de estacionamento é a avenida Borges de Medeiros, que tem Área Azul, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e sábado, das 10h às 13h.

