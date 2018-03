Mercado Público está pronto para a Semana Santa

Às vésperas de uma das datas de maior movimento, onde o fluxo de pessoas triplica, o Mercado Público está com estoque abastecido para receber os clientes. Peixes, bacalhau e chocolate estão entre os itens obrigatórios de quem procura o local nesta época do ano.

Segundo Gabriel Mendo da Cunha, sócio diretor da Japesca, os peixes mais populares na mesa dos gaúchos são a tainha, a corvina, o salmão e a tilápia, assim como os filés em geral, como pescada, merluza e abrótea. “Para quem busca outras opções, há os frutos do mar, especialmente os camarões, esses também costumam ter uma ótima saída”, conta.

Como o posicionamento da Japesca, no segmento, se relaciona mais com pescados frescos, a aquisição da matéria prima não pode ser antecipada. “Dependemos da entrada das embarcações pesqueiras na véspera do evento. E isso é bom, uma vez que a maioria das pessoas deixa para comprar os peixes na última hora, embora estejamos notando uma leve mudança no consumo, pois muitos querem antecipar a vinda ao Mercado Público para evitar as filas e um eventual aumento dos preços”. Vale lembrar que no dia 26 de março tem início a tradicional Feira do Peixe no Largo Glênio Peres.

Cunha ressalta alguns pontos importantes na hora de escolher os peixes que serão servidos. “É preciso ter gelo em abundância, ver se o pescado está com escamas firmes, olhos brilhantes e odor natural de peixe, de maresia. Quando o odor estiver demasiadamente forte, melhor não consumir”, aconselha.

Na peixaria São Lourenço, segundo o gerente Carlos Rodrigues, serão oito toneladas de peixe à venda, uma a mais que no ano passado, e a preferência recai sobre as tainhas, geralmente preparadas assadas, e os filés de pescada.

Outro produto que agrada nesta época é o bacalhau. E algumas das bancas mais tradicionais oferecem o produto. Sérgio Lourenço, proprietário da Banca 38, revela porque os gaúchos recorrem ao Mercado Público na hora de adquiri-lo. “Aqui, o bacalhau é vendido por especialistas no assunto, são atendentes treinados, que sabem auxiliar os clientes em todos os sentidos. Isso é uma coisa que faz muita diferença para que a pessoa fique satisfeita com esse produto e tenha prazer em degustá-lo”.

Lourenço diz mais. “No Mercado Público, os clientes encontram o melhor bacalhau do mundo, como os comercializados na Noruega e em Portugal, por exemplo. Aqui, também, o corte pode ser feito de acordo com a escolha do consumidor, dependendo da receita que ele deseja fazer”.

Novidade no chocolate

Além dos pratos salgados, o doce sabor da Páscoa também é oferecido no Mercado Público, onde bancas disponibilizam chocolates dos mais variados tipos para que as pessoas possam produzir os ovos em casa, o que é uma garantia de economia.

Adriana Kauer, proprietária da Comercial Martini, revela que com a compra dos ingredientes e a confecção caseira, o produto pode custar 20% do valor cobrado nas lojas e supermercados. “É uma grande oportunidade para quem busca uma renda extra nesta época, além de ser uma maneira econômica de presentear”

A Comercial Martini oferece aos clientes os chocolates branco, ao leite e meio amargo, além de uma novidade neste ano: as cascas dos ovos prontas para rechear, que podem ser usadas para os ovos tradicionais ou para os ovos de colher, febre entre os gaúchos no ano passado.

Outra loja que tem chocolate à venda é a Gueno, onde o gerente Gladimir da Silva Costa conta que a grande procura é pelo meio amargo e com o mesmo objetivo: produzir em casa para aumentar o orçamento da família.

