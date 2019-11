O Mercado Público de Porto Alegre (Centro Histórico) estará com portões fechados durante este sábado, devido ao feriado do Dia de Finados. As atividades e demais serviços do centro de compras serão retomadas normalmente na segunda-feira, em seu horário habitual das 7h30min às 19h30min – com exceção dos diversos restaurantes do local, cujo atendimento vai até as 22h.