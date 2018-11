Mercado Público tem PPCI aprovado

O Corpo de Bombeiros aprovou o PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) do Mercado Público de Porto Alegre. O segundo pavimento do prédio histórico foi destruído por um incêndio em julho de 2013 e sua reabertura dependia da aprovação do PPCI. A expectativa é de que o local esteja liberado para uso por meio de um pré-alvará até a metade de 2019.

