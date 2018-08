Mercopar abre inscrições para food trucks na praça de alimentação. Interessados devem manifestar interesse até o próximo dia 16 de agosto

Além de contar com um ambiente apropriado para a geração de negócios, a Mercopar 2018, Feira de Inovação Industrial que será realizada em Caxias do Sul, de 2 a 4 de outubro, oferecerá ao público uma praça de alimentação especialmente preparada para atender expositores, visitantes e convidados. A exemplo do que aconteceu em 2016, o local pretende reunir operações gastronômicas por meio de food trucks, que ficarão instalados junto ao pavilhão 1 do Centro de Eventos da Festa da Uva.

Os interessados precisam estar atentos ao prazo final de inscrições, que se encerra no dia 16 de agosto pelo formulário do Google https://goo.gl/forms/xByrycwiayDUaRZ22. Serão selecionadas seis operações de food trucks de diversos tipos de comida e bebida. Para participar da seleção, é necessário que se cumpram alguns pré-requisitos, entre eles ser um Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estar em regularidade quanto às normas sanitárias, fiscais e trabalhistas aplicáveis na cidade de Caxias do Sul, ter disponibilidade para participar da duração total da feira, e assumir o compromisso de manter em funcionamento sua unidade física no mínimo durante o período de 01/10/18 a 04/10/18 das 12h às 20h. Serão priorizadas empresas participantes dos projetos desenvolvidos pelo Sebrae RS. O resultado será divulgado no site www.mercopar.com.br no dia 17/08/18.

A Mercopar 2018 é promovida pelo Sebrae RS, com o apoio institucional da Fiergs, e será realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva, no horário das 13h às 20h. Mais informações podem ser obtidas com a Trade Fairs Feiras e Eventos, pelo e-mail comercial@tradefairs.com.br e pelo telefone (51) 3067-5750.

