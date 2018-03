Reunidos nessa sexta-feira na capital paraguaia Assunción, os quatro chanceleres do Mercosul oficializaram o começo das negociações para um acordo de livre-comércio com o Canadá. Além do anfitrião Eladio Loizaga, participaram Aloysio Nunes (Brasil), Jorge Faurie (Argentina), Rodolfo Novoa (Uruguai) e o ministro canadense de Comércio Internacional, François Champagne.

