Mergulhador é “atacado” por um polvo

Um mergulhador foi surpreendido com o ataque de um polvo enquanto nadava em uma praia da Grécia. Ele estava no mar, filmando as criaturas, quando o molusco vem em sua direção e gruda na máscara de mergulho.

O mergulhador, identificado como Nikolaos Kepesidis, registrou tudo com sua câmera e publicou na internet as imagens, logo viralizaram nas redes sociais. No vídeo é possível ver que ele tentou afastar o polvo, mas o molusco continuava grudado. Por fim ele conseguiu tirar o polvo do seu rosto, mas ele ainda resiste antes de se afastar.

