Mergulhador não usou gaiola para se proteger no fundo do mar e fica cara a cara com tubarão de 5 metros

Um mergulhador estava mergulhando na Austrália sem a proteção de uma gaiola, quando se deparou com um tubarão-branco de cerca de 5 metros à sua frente.

O encontro se deu a cinco metros de profundidade. A fera de dentes afiados veio pelas costas de Ash Gibb, “armado” apenas com uma GoPro. “Senti um movimento pelas costas. Rapidamente, tive a visão do grande tubarão-branco.” “Eu me apeguei à minha crença: eles não matam humanos de propósito. Não somos alimentos deles. Foi muito intenso”, acrescentou.

