Mergulhadores japoneses tentam recuperar restos mortais nos destroços de um avião que caiu no oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial

Uma equipe de mergulhadores do Japão está tentando recuperar os restos mortais dos tripulantes de um avião que caiu no oceano Pacífico durante o famoso ataque à base norte-americana de Pearl Harbor. O incidente ocorreu em dezembro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial (1938-1945).

A equipe, liderada por Tetsuro Hayashi, começou a explorar em 2015 a zona na qual a aeronave afundou, situada entre Kyushu (Sudoeste), a terceira maior ilha do país, e o arquipélago de Okinawa, palco batalhas sangrentas do conflito.

De acordo com informações divulgadas nessa terça-feira pelo jornal “Asahi Shimbun”, editado no país asiático, o objetivo da missão é recuperar os restos mortais da tripulação e devolvê-los aos respectivos descendentes antes do dia 15 de agosto. A data foi escolhida por marcar o aniversário de 73 anos da rendição japonesa no conflito.

A cerca de 300 metros do Cabo Kashiwazaki, no Extremo-Norte da ilha de Tanegashima (Sudoeste), a profundidade na qual o avião se encontra é de 18 metros e as marés são fortes. Essa combinação de fatores limita as imersões a somente 20 minutos, deixando pouco tempo para explorar, explicou o mergulhador-chefe.

Desde que começou esta exploração, Tetsuro Hayashi já realizou pelo menos 12 imersões junto com os colegas de equipe. Eles concluíram que os destroços são de um bombardeiro de ataque tipo 97, usado pela Marinha Imperial Japonesa.

Ainda de acordo com o especialista, o avião participou do ataque contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor em 1941. Funcionários do governo da cidade de Nishinoomote, por sua vez, apontaram a participação do bombardeio em um ataque suicida (as célebres operações “kamikazes”) durante os últimos dias da Guerra do Pacífico, próximo de Okinawa.

Depois que o mergulhador solicitou uma investigação sobre o assunto, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar japonês determinou um período para a realização dos trabalhos necessários: ela deve ser concluída até 2024, um ano antes do 80° aniversário do encerramento da Segunda Guerra Mundial.

Pearl Harbor

O ataque a Pearl Harbor foi uma operação aeronaval efetuada pela Marinha Imperial Japonesa na manhã de 7 de dezembro de 1941, tendo como alvo a base norte-americana na ilha de Oahu (Havaí).

A ofensiva foi executada de surpresa contra a chamada “Frota do Pacífico” da Marinha dos Estados Unidos e as suas forças de defesa, incluindo o corpo aéreo do Exército norte-americano e a força aérea de sua Marinha.

Ao todo, o incidente resultou em cerca de 2,4 mil mortos e quase 1,8 mil feridos, além de 21 navios e 347 aviões danificados ou destruídos. Os três porta-aviões da Frota do Pacífico, porém, não se encontravam no porto, escapando de entrar no prejuízo.

O ataque marcou a entrada definitiva dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e o início da “Guerra do Pacífico”.

Derrota

No conflito, o Japão do imperador Hiroíto se uniu à Alemanha nazista de Adolph Hitler e à Itália fascista de Benito Mussolini no chamado “Eixo”, que tinha em comum aspectos como os planos expansionistas de conquista de territórios.

Do outro lado, estavam os Aliados, que contavam com Forças Armadas de Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e outros países (incluindo o Brasil), que venceram o confronto, considerado o maior já realizado até hoje em termos globais.

