Mergulhadores se juntam nas buscas por homem que desapareceu após fortes chuvas em Jaquirana

Mergulhadores irão auxiliar nas buscas do homem que desapareceu no interior de Jaquirana na madrugada de sábado (25). As buscas neste domingo (26) foram encerradas por volta das 18h.

Luiz Alberto Pinto Junior, de 42 anos, estava na região do rio Tainhas. A caminhonete que o homem conduzia foi encontrada a uma distância de 100 metros do encontro dos rios Antas e Camisas.

Luiz saia da casa de um amigo e a principal suspeita é que ele tenha caído ao tentar atravessar a ponte do Rio das Antas durante as fortes chuvas.

A partir de amanhã, com a chegada de uma equipe de mergulhadores, sendo dois de São Sebastião do Cai, e dois de Nova Petrópolis, as buscas serão retomadas. Equipes dos bombeiros voluntários de Jaquirana e bombeiros de Vacaria já trabalham no caso.

