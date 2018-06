A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta terça-feira (19) que conseguiu encontrar uma “boa solução” com o presidente da França, Emmanuel Macron, para a reforma da zona do euro que inclui um orçamento comum para o bloco e a reconversão do fundo de resgate em uma versão europeia do FMI (Fundo Monetário Internacional).

