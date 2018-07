Merkel pede “humanidade” na política migratória

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que a proteção das fronteiras exteriores da União Europeia não busca transformar o bloco em uma “força”, mas acabar com o negócio dos traficantes, e ressaltou que a Europa deve ajudar os imigrantes e, em cooperação com a África, permitir “contingentes legais”. Merkel fez as declarações em Berlim junto com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

Deixe seu comentário: