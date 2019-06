Meryl Streep completou 70 anos. Veja 10 curiosidades sobre a atriz

No dia 22 de junho de 1949, nascia a melhor atriz de sua geração: Meryl Streep. Ela pode ser conhecida hoje em dia por suas indicações quase anuais ao Oscar, mas ela lutou para conseguir esse status em Hollywood.

No aniversário de 70 anos da renomada estrela americana, veja 10 curiosidades sobre a atriz:

Graduação

Meryl Streep cursou artes dramáticas na renomada Universidade de Yale. A atriz também atuou por anos em teatros e na Broadway.

Atriz versátil

Os papéis de Meryl são variados, vão desde uma freira rígida em “A dúvida” até a divertida cozinheira em “Julie e Julia”, além da doce francesa em “As pontes de Madison”. E não tem como esquecer a severa Miranda em “O diabo veste Prada”.

Primeira indicação ao Oscar

Em 1978, Meryl contracenou com Robert De Niro no filme “Franco Atirador”. Foi com este papel que ela foi indicada ao Oscar pela primeira vez, como melhor atriz coadjuvante. Mas o troféu acabou indo para a britânica Maggie Smith.

Primeiro Oscar

Em 1979, o filme “Kramer vs. Kramer” trouxe uma narrativa moderna ao apresentar um pai assumindo a criação do filho depois do abandono da mãe. O roteiro foi modificado, a pedido de Meryl, para mostrar o lado mais humano de sua personagem. O longa do diretor Robert Benton levou cinco estatuetas do Oscar, entre elas a de Meryl.

Segundo Oscar Nos anos 1980, Meryl, literalmente, implorou ao cineasta Alan Pakula para protagonizar o longa “A escolha de Sofia”. A atriz até aprendeu alemão para interpretar uma mãe polonesa, que, presa num campo de concentração durante a Segunda Guerra, é forçada por um soldado nazista a escolher um de seus dois filhos para ser morto. Meryl Streep rodou sua cena final apenas uma vez. O desgaste emocional da atriz foi tão grande que ela se recusou a fazer de novo. A dedicação rendeu o segundo Oscar à atriz. Terceiro Oscar Em 2012, mais de 30 anos depois de sua primeira vitória com “Kramer vs Kramer”, Meryl Streep recebeu o prêmio por interpretar a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Recorde de indicações Meryl Streep é a artista com o maior número de indicações na história do Oscar. Ao todo, concorreu a 21 estatuetas como melhor atriz ou melhor atriz coadjuvante. E levou para casa três troféus. Mas a conta não para por aí. Ela também é recordista nas indicações como melhor atriz no Globo de Ouro. Até hoje, a atriz foi premiada oito vezes e indicada 31 vezes. Ela também canta Até quem não é muito fã de musicais se encantou com “Mamma Mia”, né? Além de ser craque em imitar sotaques, Meryl provou que sabe cantar em filmes como “Mamma Mia”, “Ironweed” e “Lembranças de Hollywood”. Família Casada há mais de 40 anos com o escultor Don Gummer, Meryl tem quatro filhos e se tornou avó esse ano. Igualdade de gênero Meryl se tornou uma das principais vozes na luta pela igualdade de gênero em Hollywood. Criou e financia um projeto de roteiros escritos por mulheres com mais de 40 anos. Ela também doou todo o dinheiro que ganhou com o filme “A Dama de Ferro” para o National Women’s History Museum, um museu sobre a história das mulheres. Ela também apoia o projeto Chime for Change, para o empoderamento de mulheres em todo o mundo.

Deixe seu comentário: