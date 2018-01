Meryl Streep não se lembra de todas as suas indicações ao Oscar

A atriz norte-americana Meryl Streep é uma recordista de indicações ao Oscar: 20 no total! Se por um lado é (mais) fácil lembrar que seus três prêmios da Academia foram por “Kramer vs. Kramer”, “A Escolha de Sofia” e “A Dama de Ferro”, por outro, é quase impossível citar por quais filmes ela concorreu ao prêmio. Inclusive para ela. As informações são do site Adoro Cinema.

Em participação no programa Jimmy Kimmel Live!, a atriz foi desafiada pelo apresentador do Academy Awards 2018 a acertar todas as suas indicações à desejada estatueta. Como o prêmio seria um Oscar bônus, Streep topou na hora! Mas, após acertar cinco filmes, errou ao chutar que foi indicada por “Um Grito no Escuro” (1988).

“O quê??? Eu fui roubada!”, brincou Meryl, que ainda esqueceu de sua primeira indicação ao Oscar: em 1979, pelo multipremiado (e fabuloso) “O Franco Atirador”.

