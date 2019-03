Mês da Mulher: comunicadora da Rede Pampa participa da exposição “Sou Boa no Volante”

No mês dedicado às mulheres, a Fundação Thiago Gonzaga convidou 20 personalidades gaúchas para posarem para a exposição “Sou Boa no Volante”, retratando a relação delas com o trânsito e o automóvel.

A comunicadora da REDE PAMPA e apresentadora do programa ‘Atualidades Pampa’, da TV PAMPA, Magda Beatriz, foi uma das celebridades convidadas. Magda comentou que: “A direção de um carro deve ser um reflexo fiel de nossas vidas. Escolhas acertadas e prudentes, que sempre respeitem o outro, o que nos permite independência e tranquilidade seja ao volante ou no nosso cotidiano”.

A presidente da Fundação Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga, afirmou: “Nós, mulheres, temos o desafio de multiplicar este sentimento de preservação da vida que trazemos gravado no nosso DNA. Afinal quem carrega e tem seu corpo preparado para ‘transportar’ Vidas por nove meses tem este sentimento”.

O resultado do trabalho pode ser conferido no terceiro andar do Shopping Praia de Belas até este domingo(31), com entrada franca.

SERVIÇO

Exposição “Sou Boa no Volante” Até 31 de março Entrada gratuita Praia de Belas Shopping

