Mês de agosto deve registrar chuvas acima da média e episódios de neve e geada

Neste 1º de agosto, o sol apareceu para dar boas vindas ao primeiro dia do mês. Entretanto, esta primeira impressão não marcará os próximos dias, que, de acordo com a previsão, serão de chuvas acima da média e de frio extremo, com possibilidade de episódios de neve e geada na região mais alta do Rio Grande do Sul.

O “culpado” por essa precipitação acima da média é o fenômeno El Niño, o aquecimento anormal do Oceano Pacífico, que já está em fase final, mas ainda terá seus efeitos percebidos até meados de outubro. As primeiras semanas de agosto serão de bastante frio, causado por uma nova massa de ar polar que atingiu o estado.