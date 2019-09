Mês do Idoso: confira as atividades realizadas pelo Sesc em Porto Alegre

Com o objetivo de promover espaços de integração, reflexão sobre o envelhecimento, interação social, diversão e momentos de lazer para pessoas da terceira idade, o Fecomércio-RS/Sesc promoverá em Porto Alegre uma série de atividades no Mês do Idoso. As ações são gratuitas e abertas ao público.

A principal atividade será no dia 1º de outubro, na Orla do Gasômetro, onde serão realizadas diversas atividades como caminhada, biodança, jogos de câmbio, exames de saúde gratuitos, mateada e mostra de talentos. Também fazem parte da programação rodas de conversas sobre saúde, um final de semana de jogos adaptados e eventos com verificação de pressão arterial, glicose e colesterol, mamografia e teste rápido de HIV, além de ações sociais como o Bombardeio de Fios no Hospital Fêmina e participação na Caminhada das Vitoriosas.

Mais informações podem ser adquiridas no Sesc Redenção (Av. João Pessoa, 835) ou pelo telefone (51) 3211-0661. Confira a programação completa:

01/10 (Terça-feira)

Evento do Dia do Idoso em Porto Alegre

Horário: 9h

Local: Orla do Gasômetro (Av. Edvaldo Pereira Paiva – Praia de Belas)

Atividades: Concentração na Chaminé da Orla do Gasômetro com caminhada até a Praça Moacyr Scliar, exames de saúde, biodança, câmbio, mateada, mostra de talentos.

04 e 05/10 (Sexta-feira e Sábado)

Jogos adaptados – Câmbio e basquete reloginho

Horário: 9h

Local: Ginásio Tesourinha (Av. Erico Veríssimo – Menino Deus)

09/10 (Quarta-feira)

1º Café Sarau Sesc

Horário: 16h

Local: Restaurante do Sesc Centro Histórico (Rua Vigário José Inácio, 718 – Centro Histórico)

Ingressos: R$ 16,00 antecipado café e inscrição até o dia 07/10

14/10 (Segunda-feira)

Roda de Conversa de Saúde

Horário: 14h

Local: Auditório João Daudt no Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220)

19/10 (Sábado)

Pré-evento Caminhada das Vitoriosas – Imama

Horário: das 9h às 18h

Local: Parque Moinhos de Vento – Parcão (Rua Comendador Caminha – Moinhos de Vento)

Atividades: Mateada, mostra de talentos, ginástica, feira, exames de saúde, brinquedos. Às 14h terá apresentações dos grupos de Maturidade Ativa do Sesc.

20/10 (Domingo)

* Caminhada das Vitoriosas – Imama

Horário: 9h

Local: Concentração e saída do Parque Moinhos de Vento – Parcão (Rua Comendador Caminha – Moinhos de Vento) até o Parque Redenção

* Passaporte da saúde – com peça Mansão Prazeres do Grupo Teatral Saindo do Baú

Horário: 15h

Local: Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 655 – Centro)

Atividades: Verificação de pressão arterial, glicose, colesterol, mamografia, teste rápido de HIV

*II Gincana do Idoso Sesc Maturidade Ativa Redenção 2019

Grupo Teresópolis (na Paróquia Ascensão – av. Engenheiro Ludolfo Boehl, 300) – segundas-feiras de outubro (exceto 14/10)

Grupo Santa Rosa de Lima (na Paróquia Santa Rosa de Lima – av. Bernardino de Oliveira Paim, 82) – terças-feiras de outubro (exceto 01 e 29/10)

Grupo Cavalhada (na Associação Majagru – rua Paulo Pontes, 97) – quartas-feiras de outubro (exceto 09/10)

Grupo Restinga (na Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia – av. João Antônio da Silveira, 2025) – quintas-feiras de outubro

Deixe seu comentário: