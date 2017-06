Mesa ao Vivo RS 2017 já tem data

A edição gaúcha do maior evento de enogastronomia do país – Mesa ao Vivo, já tem data. Em sua terceira edição, o encontro acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, na Faculdade Senac Porto Alegre, e trará o tema “Minha Herança de Família”, um resgate das raízes culinárias dos chefs, unido com o que há de mais sofisticado na cozinha contemporânea.

Promovido pela revista Prazeres da Mesa e Senac-RS, o evento reunirá importantes chefs de cozinha, como Claude Troisgros, Geovane Carneiro, Carlos Kristensen, Floriano Spiess, Marcos Livi, Danielle Dahoui e Rodrigo Bellora. Aulas-show, degustações, jantares e palestras também fazem parte da programação.

