Mesários do Rio de Janeiro recebem cartões da Green Card

Durante as eleições de ontem (02), mais de 260 mil mesários do estado do Rio de Janeiro receberão cartões vale-refeição da gaúcha Green Card. Cada voucher possui valor unitário de 25 reais e o contrato assinado pela empresa com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro irá movimentar um total de 6,5 milhões de reais.

A Green Card está presente no setor de refeição e alimentação convênio há mais de 27 anos. A empresa também opera os produtos Vale Cultura Green Card e Cartão Combustível. Com matriz em Porto Alegre, a Green Card também possui filiais em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, além de unidades de negócios em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Sergipe e Brasília.

