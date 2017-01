Mesmo algemado, um preso rouba um carro da polícia e dirige trinta e sete quilômetros no Rio

Trinta e sete quilômetros. Esta foi a distância que um bandido algemado percorreu, dirigindo uma viatura da Polícia Militar no Rio. A “viagem” durou cerca de 50 minutos. O homem, de 61 anos, é acusado de furtar uma residência.

Segundo a polícia, dois agentes foram acionados para checar denúncias de que pertences da residência furtada estavam com o acusado e mais um comparsa. Ao ser abordado, o criminoso, conhecido como Gaúcho, foi algemado. O outro escapou para o interior de uma residência.

Neste momento, o bandido pulou para o banco da frente, ligou a viatura, que estava com a chave na ignição do carro, e fugiu. “O comando do batalhão vai avaliar se houve negligência dos policiais nesse caso”, informou a nota divulgada pela Polícia Militar. De acordo com a corporação, os dois policiais – um sargento e um cabo – foram ouvidos pelos comandantes. Eles podem responder por crime de fuga culposa.

Ao ser recuperada, a viatura não apresentava danos. A delegada Juliana Rattes afirmou que o fugitivo vai ser indiciado por furtos da residência, viatura e da arma de fogo pessoal de um dos policiais, que estava no veículo. O comparsa foi conduzido para uma delegacia, onde acabou sendo autuado em flagrante por receptação. Ele pagou fiança de 937 reais e foi liberado. (AD)

Comentários