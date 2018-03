Mesmo banido, o presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol recebeu dirigentes e articulou a eleição na entidade

Mesmo banido temporariamente pela Fifa (entidade máxima do futebol mundial), Marco Polo Del Nero recebeu nesta quinta-feira (8) dirigentes das federações do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para oficializar a candidatura do seu grupo político.

Por volta das 12h, o presidente afastado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pediu aos cartolas para assinarem o apoio à chapa. A eleição para escolher o novo presidente da entidade pode acontecer a partir do dia 15 de abril. A intenção do cartola é fazer o mais rápido possível. O convite foi feito na última quarta-feira (7) e surpreendeu os cartolas pela urgência.

Se o banimento de Del Nero for confirmado pela Fifa neste mês, ele e seu grupo político vão apoiar a eleição de Rogério Caboclo, diretor-executivo de Gestão da CBF.

No dia 15 de dezembro, a Fifa baniu o presidente da CBF por 90 dias do futebol com base nas acusações feitas por delatores na Justiça dos Estados Unidos. Lá, ele é acusado de participar de um esquema de recebimento de propina na venda de torneios no Brasil e no exterior. O cartola nega a acusação. De acordo com a Fifa, a suspensão pode ser renovada por mais 45 dias.

Na Justiça dos Estados Unidos, José Maria Marin, seu antecessor, já foi condenado por seis crimes. A pena só sairá em maio.

No encontro desta quinta-feira, Del Nero negociu também os vices da chapa. Pelo novo estatuto, a nova direção contará com oito vices. Ate então, a entidade tinha cinco vices.

Nesta sexta-feira (9), o cartola vai se reunir com os dirigentes das demais federações.

Para registrar chapa na eleição da CBF, o dirigente precisa do apoio de oito federações e seis clubes. No processo eleitoral, as federações são decisivas. As entidades regionais são maioria no colégio eleitoral. A CBF repassa cerca de R$ 70 mil mensais para cada uma delas.

Apesar das acusações do FBI (a polícia federal norte-americana), o presidente da entidade manteve nos últimos anos praticamente intacto o seu poder com os dirigentes das federações. No ano passado, Del Nero obteve outra vitória. O dirigente conseguiu ampliar o colégio eleitoral, mas manteve seus aliados históricos (os presidentes de federações) como maioria.

Pela nova regra, o voto de cada federação tem peso três. Já os times da Série A ficam com peso dois. Os clubes da segunda divisão, que não votavam até então, tem peso um. Neste caso, as federações ficam com 81 votos contra 60 dos clubes.

