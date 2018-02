Mesmo com o começo do ano letivo, praias lotaram no final de semana

Mesmo depois do feriadão de carnaval, as praias do Litotal Norte seguiram movimentadas neste final de semana. O tempo aberto com temperaturas em torno dos 30°C fez com que os veranistas lotassem as faixas de areia com guarda-sóis e cadeiras de praia.

Em Capão da Canoa, a bandeira amarela ficou hasteads nas guaritas de salva-vidas, o que indicava o cuidado no mar. Apesar do alerta, as águas permaneceram limpas e quentes entre o último sábado e este domingo (18). Os guardas-vidas da Operação Golfinho chamavam a atenção apenas dos banhistas que aventuravam um banho mais arriscado, ultrapassando o limite de segurança no mar.

Com o bom tempo, os veranistas aproveitaram a praia também para a prática de exercícios físicos. As quadras de futebol se encontravam lotadas, tanto na beira da praia, quanto nas praças que ficam ao entorno da beira-mar, em Capão da Canoa. As partidas de vôlei também foram requisitadas nas poucas redes instaladas ao lado dos quiosques de lanches. Além disso, crianças e adultos também se arriscavam na prática de frescobol.

O ano já começou para muitas pessoas, principalmente para os estudantes que já iniciaram as aulas. Porém, o movimento nas praias deve seguir ainda no próximo final de semana, o último do mês de fevereiro.

Assim como a temporada de verão, o horário de verão também encerrou mais cedo neste ano. À meia noite deste domingo, os relógios foram atrasados em uma hora. Isso significa menos tempo para quem for aproveitar as tardes na praia a partir de agora. (Marysol Cooper / O Sul)

