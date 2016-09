Mesmo com o frio e o vento forte, milhares de pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro em Porto Alegre; veja imagens

Mesmo com a baixa temperatura e os fortes ventos que atingem Porto Alegre nesta quarta-feira (07), milhares de pessoas acompanharam o desfile cívico-militar em comemoração ao 7 de setembro, realizado nesta manhã na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul da Capital.

Cerca de 4 mil civis e militares e 150 veículos do Exército participaram do desfile, que começou no viaduto Abdias do Nascimento. Eles seguiram em direção à avenida Ipiranga, onde ocorreu a dispersão. O governador José Ivo Sartori e o prefeito José Fortunati prestigiaram o ato em comemoração ao Dia da Independência.

Enquanto ocorria o desfile, manifestantes ligados a movimentos como o MST realizaram o 22º Grito dos Excluídos. O grupo partiu da sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), onde famílias de sem-terra estão acampadas, até a Edvaldo Pereira Paiva.

Os manifestantes, que protestavam contra o governo Temer, foram impedidos de prosseguir por militares, que fizeram um cordão de isolamento no cruzamento com a avenida Ipiranga. Não houve confronto.

Comentários