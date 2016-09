Mesmo com os pés algemados, homem que estava preso consegue fugir pelo telhado da delegacia

Um preso fugiu pelo telhado da Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Paraíso do Tocantins. O homem estava com os pés algemados, mas apesar disso conseguiu quebrar o forro da cela e escapar sem ser percebido pelos agentes. Conforme a polícia, o fugitivo é Eduardo Wellington Marques do Amaral, 19 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas, em Lagoa da Confusão, também no Tocantins, juntamente com um homem de 22 anos. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido. Os suspeitos foram encontradas pedras de crack e dinheiro.

Após perceberem a fuga do preso, os agentes de plantão da delegacia chamaram o Corpo de Bombeiros para verificar se o homem estava escondido no forro do prédio. Porém, os bombeiros só localizaram o buraco no telhado por onde ocorreu a fuga. A Central de Flagrantes informou que Amaral, ainda não foi localizado, mas está sendo procurado com apoio da Polícia Militar. (AG)

